«Сделано в Украине»: с начала года ЭКА поддержало экспорт на 4,84 млрд грн — Finance.ua

«Сделано в Украине»: с начала года ЭКА поддержало экспорт на 4,84 млрд грн Сегодня 11:42 — Казна и Политика

«Сделано в Украине»: с начала года ЭКА поддержало экспорт на 4,84 млрд грн

За семь месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 4,84 млрд грн.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«По состоянию на 31 июля 2024 года имеем 4,84 миллиарда гривен поддержки экспорта нашим Экспортно-кредитным агентством. При этом каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертировалась в более чем 13 гривен будущей экспортной выручки. Благодаря сотрудничеству с ЭКА, бизнес уменьшает собственные риски и, в частности, получает возможности кредитоваться дешевле. И соответственно — увеличивать объемы несырьевого экспорта. Именно на это и направлена ​​экономическая политика «Сделано в Украине», — отметила Свириденко.

С начала года наиболее часто возможностью получить экспортный кредит под страховку ЭКА или застраховать договор внешнеэкономической деятельности пользовался бизнес Киева, Львовщины и Винницкой области. Больше всего клиенты ЭКА экспортировали в Польшу (1 млрд грн), Объединенные Арабские Эмираты (888,2 млн грн) и Азербайджан (811 млн грн).

Что касается товарных позиций экспорта, то экспортируемые товары принадлежали, в частности, к группам «молоко и молочные продукты» (2,53 млрд грн), «древесина и изделия из нее» (1 млрд грн), «игрушки» (268 млн грн), «одежда» (256 млн грн) и «продукты переработки овощей» (235 млн грн).

Экономическая политика «Сделано в Украине» включает следующие направления:

Развитие украинского производства через стимулирование спроса на украинские товары со стороны государства, частного сектора и граждан. Инвестиции в реальный сектор через доступ к грантам, дешевым деньгам, промышленной инфраструктуре и экономическим стимулам. Увеличение несырьевого экспорта через открытие доступа к рынкам и экспортное финансирование.

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