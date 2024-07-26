Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций — Finance.ua

Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций Сегодня 14:21

Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций

С момента старта программы «Сделано в Украине» соответствующая маркировка появилась более чем на 26 млн товарных позиций.

Об этом сообщила в Телеграме Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

«Шесть месяцев тому назад Министерство экономики Украины запустило программу „Сделано в Украине“, которая стала важным инструментом поддержки отечественных производителей и укрепления национальной экономики. За 6 месяцев более 26 млн товарных позиций были забрендированы этим обозначением», — говорится в сообщении.

Среди сетей, которые первыми присоединились к программе, члены RAU: «Аврора мультимаркет», «Эпицентр», АТБ, Varus, Novus, «Сильпо», EVA, Auchan, «Коло», «Семейная колбаска», «Фора» и другие.

Цель этой программы — стать платформой для прямого диалога между государством и бизнесом, а также способствовать повышению спроса на украинские товары.

Справка Finance.ua:

26 января 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».

10 июля Кабинет Министров одобрил проект закона, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения государственной денежной помощи (кешбэка) в рамках программы «Сделано в Украине».

В правительстве рассчитывают, что программа «Покупай украинское», в рамках которой граждане будут получать кешбэк за покупку отечественных товаров, заработает осенью.



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