Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций — Finance.ua
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Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций

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Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций
Маркировкой «Сделано в Украине» обозначены 26 миллионов товарных позиций
С момента старта программы «Сделано в Украине» соответствующая маркировка появилась более чем на 26 млн товарных позиций.
Об этом сообщила в Телеграме Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).
«Шесть месяцев тому назад Министерство экономики Украины запустило программу „Сделано в Украине“, которая стала важным инструментом поддержки отечественных производителей и укрепления национальной экономики. За 6 месяцев более 26 млн товарных позиций были забрендированы этим обозначением», — говорится в сообщении.

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Среди сетей, которые первыми присоединились к программе, члены RAU: «Аврора мультимаркет», «Эпицентр», АТБ, Varus, Novus, «Сильпо», EVA, Auchan, «Коло», «Семейная колбаска», «Фора» и другие.
Цель этой программы — стать платформой для прямого диалога между государством и бизнесом, а также способствовать повышению спроса на украинские товары.

Справка Finance.ua:

  • 26 января 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».
  • 10 июля Кабинет Министров одобрил проект закона, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения государственной денежной помощи (кешбэка) в рамках программы «Сделано в Украине».
  • В правительстве рассчитывают, что программа «Покупай украинское», в рамках которой граждане будут получать кешбэк за покупку отечественных товаров, заработает осенью.
По материалам:
Finance.ua
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