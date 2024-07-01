«Купуй українське»: в уряді розповіли, коли запрацює програма кешбеку за вітчизняні товари — Finance.ua

«Купуй українське»: в уряді розповіли, коли запрацює програма кешбеку за вітчизняні товари Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

«Купуй українське»: в уряді розповіли, коли запрацює програма кешбеку за вітчизняні товари

В уряді розраховують, що програма «Купуй українське», в рамках якої громадяни будуть отримувати кешбек за придбання вітчизняних товарів, запрацює восени.

Про це заявила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю «Укрінформу»

За її словами, обирати українське - означає давати роботу тисячам людей, підтримувати розвиток регіонів та економіку загалом.

«Розраховуємо, що програма стартує з вересня. Плануємо поширити її дію на продовольчі і непродовольчі товари українського виробництва. Сподіваємося до кінця липня доопрацювати необхідний нормативний документ», — розповіла Свириденко.

За її словами, минулого тижня відбулися зустрічі з бізнесом, експертами та економістами, під час яких обговорювалися розрахунки макроекономічного впливу від впровадження програми.

«Оцінювали, яким чином вона впливатиме на поведінку українців, на збільшення їхньої прихильності до споживання товарів вітчизняного виробництва. Матимемо ще додаткові зустрічі з бізнесом та експертним середовищем, щоб напрацювати спільне бачення», — зазначила віце-прем'єр.

Після цього, як пояснила Свириденко, буде затвердження програми, доопрацювання та її запуск.

«Поки що обговорюємо ідею кешбеку до 10% вартості українських товарів, але дискусії стосовно параметрів тривають», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло;

раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму «Український кешбек» до кінця літа цього року.

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Укрінформ За матеріалами:

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