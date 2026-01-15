0 800 307 555
Криминал
45
В Краматорске разоблачили схему хищения более 47 млн ​​грн на FPV-дронах
В Краматорске разоблачили схему хищения более 47 млн ​​грн на FPV-дронах, Фото: gp.gov.ua
В Краматорске разоблачили преступную организацию в воинской части, которая присвоила более 47 млн ​​грн бюджетных средств. Бывший командир создал схему поставки несуществующих FPV-дронов и некачественного оборудования.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи ТУ ГБР, расположенного в Краматорске, разоблачили преступную организацию, действовавшую внутри одной из воинских частей и присваивающую бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки.

Как действовала схема

По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивающее взаимодействие с поставщиками.
Вместо реального обеспечения подразделения техникой участники преступной организации сосредоточились на бумажном сопровождении закупок. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования.
Беспилотники, за которые были уплачены десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменялась значительно более дешевыми изделиями.
Ключевую роль в схеме играли служебные документы, оформлявшиеся без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось «выполнение» контрактов и перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам утаивалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.

Сумма ущерба

Общая сумма причиненного государственному бюджету ущерба превысила 47 млн ​​грн. Денежные средства были получены под видом выполнения оборонных контрактов, что непосредственно влияло на реальное обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.

Задержание подозреваемых

12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за создание и участие в преступной организации, завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог.
В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 января 2026 года удовлетворено ходатайство прокурора и избраны в отношении пяти участников меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы залога.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems