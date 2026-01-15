В Краматорске разоблачили схему хищения более 47 млн грн на FPV-дронах
В Краматорске разоблачили преступную организацию в воинской части, которая присвоила более 47 млн грн бюджетных средств. Бывший командир создал схему поставки несуществующих FPV-дронов и некачественного оборудования.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи ТУ ГБР, расположенного в Краматорске, разоблачили преступную организацию, действовавшую внутри одной из воинских частей и присваивающую бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки.
Как действовала схема
По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивающее взаимодействие с поставщиками.
Вместо реального обеспечения подразделения техникой участники преступной организации сосредоточились на бумажном сопровождении закупок. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования.
Беспилотники, за которые были уплачены десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменялась значительно более дешевыми изделиями.
Ключевую роль в схеме играли служебные документы, оформлявшиеся без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось «выполнение» контрактов и перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам утаивалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.
Сумма ущерба
Общая сумма причиненного государственному бюджету ущерба превысила 47 млн грн. Денежные средства были получены под видом выполнения оборонных контрактов, что непосредственно влияло на реальное обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.
Задержание подозреваемых
12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за создание и участие в преступной организации, завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог.
В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 января 2026 года удовлетворено ходатайство прокурора и избраны в отношении пяти участников меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы залога.
