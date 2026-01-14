Юлии Тимошенко вручили подозрение за предложение взятки нардепам Сегодня 11:33 — Криминал

Юлии Тимошенко вручили подозрение за предложение взятки нардепам

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«НАБУ и САП уличили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые относятся к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование „за“ или „против“ конкретных законопроектов. Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины», — сообщило НАБУ вечером 13 января.

14 января пресс-служба НАБУ сообщила, что руководитель депутатской фракции Парламента уведомлена о подозрении.

«НАБУ и САП объявили подозрение руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльность при голосовании.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал заблаговременные выплаты и рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии Суспільному не назвала, кому именно было вручено подозрение. Однако в ответ на вопрос журналистов, получила ли его Юлия Тимошенко и в чем именно ее обвиняют, Постолюк ответила:

«В настоящее время САП и НАБУ вручили указанному вами лицу уведомление о подозрении, ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Это предложение неправомерной выгоды должностным лицам, имеется в виду народным депутатам Украины», — сказала представитель САП.

По ее словам, уголовное производство касается не только предоставления, но и фактов извлечения неправомерной выгоды. САП и НАБУ проверяют причастность около 20 народных депутатов из других фракций, которые могли получать средства за голосование за конкретные законопроекты.

Реакция Тимошенко

Юлия Тимошенко утром в среду, 14 января, сообщила о проведении следственных действий в офисе возглавляемой ею партии «Батькивщина».

«Только что в партийном офисе „Батькивщины“ завершились так называемые „неотложные следственные действия“, продолжавшиеся всю ночь. „Неотложные следственные действия“, к праву и закону не имеющие никакого отношения. Более 30 вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда… Сейчас же не было и этого. Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств», — написали Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она утверждает, что этот обыск — грандиозный пиар-ход.

«Не нашли ничего, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отметаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», — отметила депутат.

