В компании Bolt рассказали, сколько зарабатывают таксисты в Украине

Средний доход водителя в Украине может составлять до 800 евро.

Об этом рассказал маркетинг-директор компании Bolt в Восточной и Центральной Европе и Азии Сергей Костя, передает Dev.ua.

Он поделился опытом конкуренции с Яндексом. Такси в других странах, в частности Азербайджане и Казахстане.

По его словам, такая конкуренция для его компании чрезвычайно сложна, ведь Yandex. Такси «засыпает новые рынки деньгами», но даже в этих условиях ее можно выиграть, свидетельством чего является Азербайджан.

«Я это называю „нефтяные деньги“. И может показаться, что когда кому-то стреляет в голову, и кто открывает краник нефтяных денег, сливает бюджеты и этим обязательно побеждает, то нет. Есть два кейса — Азербайджан и Казахстан. Мы успешны в Азербайджане и являемся лидерами рынка», — рассказал Костя во время митапа союза Diia. City United, отметив, что на рынок Азербайджана Bolt и Yandex. Такси выходили примерно одновременно, и хотя российский техногигант традиционно не жалел средств, это не помогло ему выиграть конкуренцию.

По словам Сергея Кости, неуспешный выход Bolt в Казахстан и проигрыш конкуренции Yandex. Такси объясняется тем, что последний уже имел перед Bolt существенное преимущество, давно работая на этом рынке.

«На многих рынках из Yandex было одно и то же — они заходят с бешеными инвестициями, но это не залог успеха. Если у вас нет лидерских позиций сразу, как Yandex в Казахстане, то деньги — это временное решение», — считает он.

В то же время, маркетинг-директор Bolt допускает, что Yandex. Такси вполне мог бы выиграть конкуренцию и в Украине из-за определенных особенностей нашего рынка, если бы одно время российские сервисы не оказались под запретом.

«Я думаю, им удалось бы удержать этот рынок. Большинство рынков в мире — это очень разнонациональные водители, которые приезжают в другие страны, чтобы работать. У нас такие кейсы есть, но это очень низкий процент. И когда мы говорим об украинском водителе, то он, позволю себе сказать, разбалованный. Большинство водителей в Украине, для которых это основной вид заработка, имеют даже математические модели после работы. Средний доход водителя в Украине может составлять до 800 евро, и это не те, кто работает действительно много. Соответственно, если бы кто-то завалил рынок деньгами, это сработало бы», — допускает он.

Сергей Костя заявил, что гордится тем, что сейчас конкуренция на украинском рынке происходит вокруг ценностей и качества, а не вокруг денег, когда все просто меряются бюджетами.

