В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта» — Finance.ua

В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта» 18.10.2023, 01:48 — Криминал

В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта»

38-летняя учительница из Шанхая передала мошеннику 4 млн юаней ($546 000), когда тот предложил ей принять участие в биткоин-проекте.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет полиции.

Согласно заявлению правоохранителей, такая схема называется pig butchering. Мошенник втирается в доверие к жертве, после чего выманивает у нее деньги.

В этом случае, как заявили в прессе, злоумышленник завязал романтические отношения с учительницей по сети. В течение всего 2022 года она неоднократно перечисляла ему деньги.

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Полиция Шанхая заинтересовалась делом после обнаружения подозрительной активности на счетах пострадавшей. С ней провели всего 12 встреч.

Каждый раз учительница заявляла, что ее парень не мошенник. Часть денег она предоставила для реализации некоего «прибыльного биткоин-проекта», который должен был принести ей состояние.

В марте 2023 года ей написала одна из предыдущих жертв, говорится в сообщении. Только тогда она сама обратилась в полицию.

В общей сложности пострадавшая передала злоумышленнику 4 млн юаней — около $546 000. Большая часть суммы — это кредит, который жертва оформила под залог своего дома.

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