В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта» — Finance.ua
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В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта»

Криминал
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В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта»
В Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «доходного биткоин-проекта»
38-летняя учительница из Шанхая передала мошеннику 4 млн юаней ($546 000), когда тот предложил ей принять участие в биткоин-проекте.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет полиции.
Согласно заявлению правоохранителей, такая схема называется pig butchering. Мошенник втирается в доверие к жертве, после чего выманивает у нее деньги.
В этом случае, как заявили в прессе, злоумышленник завязал романтические отношения с учительницей по сети. В течение всего 2022 года она неоднократно перечисляла ему деньги.
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Полиция Шанхая заинтересовалась делом после обнаружения подозрительной активности на счетах пострадавшей. С ней провели всего 12 встреч.
Каждый раз учительница заявляла, что ее парень не мошенник. Часть денег она предоставила для реализации некоего «прибыльного биткоин-проекта», который должен был принести ей состояние.
В марте 2023 года ей написала одна из предыдущих жертв, говорится в сообщении. Только тогда она сама обратилась в полицию.
В общей сложности пострадавшая передала злоумышленнику 4 млн юаней — около $546 000. Большая часть суммы — это кредит, который жертва оформила под залог своего дома.
По материалам:
incrypted
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