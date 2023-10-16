Ferrari разрешит покупать свои автомобили в США за криптовалюту — Finance.ua

Ferrari разрешит покупать свои автомобили в США за криптовалюту Сегодня 22:15 — Криптовалюта

Ferrari разрешит покупать свои автомобили в США за криптовалюту

Автопроизводитель Ferrari начал принимать оплату в криптовалюте за свои спортивные автомобили в США и расширит эту схему на Европу.

Об этом сообщает Reuters.

В Ferrari заявили, что это решение было принято в ответ на запросы рынка и дилеров, поскольку многие его клиенты инвестировали в криптовалюту.

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По словам главного маркетингового и коммерческого директора Ferrari Энрико Галлиера, такие запросы исходят от молодых инвесторов, построивших свое состояние на криптовалютах.

Отмечается, что в первой половине этого года Ferrari отправила более 1800 автомобилей в свой американский регион, включающий США.

Соответственно, Ferrari обратилась к одному из крупнейших криптовалютных платежных процессоров, BitPay, для начального этапа в США, и позволит совершать транзакции в биткойнах, Ethereum и USDC.

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Добавляется, что итальянская компания, продавшая 13 200 автомобилей в 2022 году с ценами от более 200 тыс. до 2 млн евро, планирует распространить криптосхему на Европу до первого квартала следующего года, а затем и на другие регионы, где криптовалюты юридически приняты.

Европа, Ближний Восток и Африка являются самым крупным регионом Ferrari, на который приходится 46% от общего объема поставок автомобилей в первой половине этого года.

Економічна Правда По материалам:

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