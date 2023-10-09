Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют — Finance.ua

Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют Сегодня 18:31 — Криптовалюта

Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют

Первая страна в мире, где был легализован биткоин, официально запустила местный биткоин майнинг-пул. В Сальвадоре стартует проект Volcano Energy, который будет добывать блоки ВТС через Lava Pool, использующий возобновляемую геотермальную энергию.

В начале 2023 года проект по возобновляемой энергетике в Сальвадоре стоимостью $1 миллиард попал в заголовки газет. Среди инвестирующих в проект компаний оказался и эмитент стейблкоинов Tether, который планирует производить электроэнергию из возобновляемых источников в Сальвадоре для обеспечения будущих операций по добыче биткоинов в стране.

Volcano Energy использует опыт Luxor в предоставлении программного обеспечения и услуг для майнинга биткоинов. В заявлении директора по стратегии Volcano Energy Герсона Мартинеса подчеркивается, что Сальвадор продолжает прилагать усилия для того, чтобы оставаться ведущей страной, использующей биткоин.

«Наше видение заключается в создании вертикально интегрированной энергетической и биткоин-майнинговой компании, ценность которой будет расти для инвесторов и всех граждан Сальвадора», — говорит он.

Операционный директор Luxor Итан Вера заявил, что создание Volcano Energy и начало добычи биткоинов на местном уровне будет способствовать географической децентрализации биткоинов. В сообщении также упоминается потенциал для стран с большим количеством возобновляемых источников энергии использовать майнинг ВТС для улучшения экономики новых энергетических проектов.

Volcano Energy намерена отчислять 23% своей чистой прибыли от добычи полезных ископаемых для правительства Сальвадора. Прибыль от добычи также будет реинвестирована в передачу энергии и инфраструктуру для стимулирования экономического и технологического роста в центральноамериканской стране.

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noworries По материалам:

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