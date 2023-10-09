Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют — Finance.ua
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Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют

Криптовалюта
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Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют
Сальвадор будет использовать энергию вулкана для майнинга криптовалют
Первая страна в мире, где был легализован биткоин,официально запустила местный биткоин майнинг-пул. В Сальвадоре стартует проект Volcano Energy, который будет добывать блоки ВТС через Lava Pool, использующий возобновляемую геотермальную энергию.
В начале 2023 года проект по возобновляемой энергетике в Сальвадоре стоимостью $1 миллиард попал в заголовки газет. Среди инвестирующих в проект компаний оказался и эмитент стейблкоинов Tether, который планирует производить электроэнергию из возобновляемых источников в Сальвадоре для обеспечения будущих операций по добыче биткоинов в стране.
Volcano Energy использует опыт Luxor в предоставлении программного обеспечения и услуг для майнинга биткоинов. В заявлении директора по стратегии Volcano Energy Герсона Мартинеса подчеркивается, что Сальвадор продолжает прилагать усилия для того, чтобы оставаться ведущей страной, использующей биткоин.
«Наше видение заключается в создании вертикально интегрированной энергетической и биткоин-майнинговой компании, ценность которой будет расти для инвесторов и всех граждан Сальвадора», — говорит он.

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Операционный директор Luxor Итан Вера заявил, что создание Volcano Energy и начало добычи биткоинов на местном уровне будет способствовать географической децентрализации биткоинов. В сообщении также упоминается потенциал для стран с большим количеством возобновляемых источников энергии использовать майнинг ВТС для улучшения экономики новых энергетических проектов.
Volcano Energy намерена отчислять 23% своей чистой прибыли от добычи полезных ископаемых для правительства Сальвадора. Прибыль от добычи также будет реинвестирована в передачу энергии и инфраструктуру для стимулирования экономического и технологического роста в центральноамериканской стране.
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По материалам:
noworries
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