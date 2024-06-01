В Китае выросли продажи iPhone на фоне скидок — Finance.ua

В Китае выросли продажи iPhone на фоне скидок
В апреле текущего года продажи iPhone от Apple в Китае выросли на 52% на фоне шквала скидок от розничных партнеров.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Последние данные Китайской академии информационно-коммуникационных технологий свидетельствуют о стремительном росте поставок смартфонов в стране, из которых примерно 3,5 миллиона единиц приходится на иностранные бренды, согласно подсчетам Bloomberg.
«Подавляющее большинство этих устройств приходится на iPhone, и это восстановление произошло после того, как в марте был зафиксирован рост после резкого падения в первые два месяца года», — пишет агентство.
Apple и его китайские реселлеры снижают цены с начала 2024 года. Компания Apple столкнулась с двузначным падением продаж своего последнего поколения телефонов, поскольку она потеряла премиальную долю рынка в пользу Huawei Technologies Co.
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