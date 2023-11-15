В Китае создали робота, который будет производить кислород на Марсе — ключевое условие для «переезда» людей на Красную планету Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

В Китае создали робота, который будет производить кислород на Марсе — ключевое условие для «переезда» людей на Красную планету

Китайские ученые создали робота, который будет производить кислород на Марсе. В эксперименте робот смог проанализировать состав марсианских метеоритов и определить химические вещества, необходимые для генерации кислорода — без вмешательства людей.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Synthesis

«Мы разработали роботизированную систему искусственного интеллекта, у которой есть мозг химика», — сказал руководитель исследования Цзюнь Цзян из Университета науки и технологий Китая в Хэфее, пишет Nature News.

Конечная цель робота-химика — найти умные способы создания новых соединений из природных ресурсов. Чтобы проверить это, ему поручили сгенерировать кислород из воды и приказали использовать для этого только марсианскую почву.

Искусственный интеллект робота проанализировал состав марсианских метеоритов с помощью мощных лазеров и изучил более 3,7 миллионов формул, чтобы выяснить, какая комбинация элементов будет работать как катализатор для производства кислорода.

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Затем он проверил более 200 катализаторов, чтобы найти лучшие. Согласно пресс-релизу , для того, чтобы такую ​​работу провел человек, понадобилось бы около 2000 лет.

Далее робот начал эксперименты в лаборатории, чтобы проверить свои предположения, и уже через два месяца создал химический катализатор, который эффективно превращает воду в кислород.

«В будущем люди смогут создать кислородный завод на Марсе с помощью химика с искусственным интеллектом», — сказал Цзян.

Но есть и другие методы получения кислорода на Марсе, которые, возможно, будут более эффективными. Марсоход NASA «Персеверанс» недавно продемонстрировал, что способен производить кислород из углекислого газа, которого очень много в атмосфере планеты.

В то же время китайский робот отличается тем, что может производить разные химические вещества и может стать незаменимым инструментом для освоения чужих миров. Хотя, в конце концов, туда еще нужно добраться.

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