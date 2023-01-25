В США разрабатывают ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс — Finance.ua

В США разрабатывают ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

В США разрабатывают ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс, Фото: DARPA

NASA, Пентагон и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) работают над созданием ядерного ракетного двигателя, который в будущем будет использоваться для быстрой и безопасной доставки людей на Марс.

Об этом сообщает CNN

«DARPA и NASA имеют долгую историю плодотворного сотрудничества в продвижении технологий от ракеты „Сатурн V“, которая впервые доставила людей на Луну, до роботизированного обслуживания и дозаправки спутников», — сказала директор DARPA доктор Стефани Томпкинс.

Как отмечается, американские военные и NASA стремились создать этот тип технологии в середине 20 века, но программа застопорилась. Исследования NASA в области ядерных тепловых ракетных двигателей начались в 1959 году. Программа 1960-х годов под названием Ядерный двигатель для ракетных транспортных средств даже стремилась продемонстрировать технологию в космосе, но планы не были реализованы из-за ограничения финансирования.

Ядерный ракетный двигатель конструктивно схож с реакторами надводных и подводных кораблей, в которых производится энергия, обеспечивающая тягу, необходимую для движения ракеты в космосе.

Сейчас эта инициатива обретает новый размах в современную эпоху как программа Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations или DRACO.

Новый двигатель, по данным NASA, будет по меньшей мере втрое эффективнее существующих жидкостных ракетных двигателей. По мнению инженеров, ядерный двигатель может позволить космическим кораблям преодолеть среднее расстояние в 225 миллионов километров между Землей и Марсом гораздо быстрее, чем это возможно сегодня.

Ожидается, что первые испытания могут пройти уже в 2027 году.

Укрінформ По материалам:

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