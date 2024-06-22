В Китае резко снижаются цены на новое жилье — Finance.ua

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В Китае резко снижаются цены на новое жилье

Мир
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В Китае резко снижаются цены на новое жилье
В Китае резко снижаются цены на новое жилье
Цены на новое жилье в Китае в мае упали самыми быстрыми темпами за последние 9 с половиной лет.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно расчетам Reuters, сделанным на основе данных Национального бюро статистики, цены на новое жилье в мае снизились на 0,7% по сравнению с апрелем.
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Данное падение стало самым резким с октября 2014 года, а также продолжает серию с 11 месяцев снижения цены.
В то же время сектор недвижимости все равно стремится достичь дна, несмотря на усилия правительства, направленные на сдерживание избыточного предложения и поддержку обремененных долгами застройщиков.
В годовом выражении цены на новое жилье снизились на 3,9% по сравнению с предыдущим годом.
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В сообщении уточняют, что сектор недвижимости Китая когда-то был ключевым двигателем экономического роста страны.
Но с середины 2021 года он испытал несколько кризисов, включая дефолты застройщиков по долгам и остановку строительства предварительно проданных жилищных проектов.
Китайские власти в этой связи выделили 41,35 млрд долларов на расчистку огромного жилого фонда и смягчение правил ипотечного кредитования.
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Но аналитики считают, что эти шаги не помогут поглотить огромные запасы жилья, а снятие ограничений на покупку жилья в крупных городах может ослабить покупательские настроения в меньших городах.
Инвестиции в недвижимость также упали на 10,1% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с предыдущим.
По материалам:
Економічна Правда
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