В Китае представили «всевидящий» дрон DJI Mini 4 Pro (видео) — Finance.ua
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В Китае представили «всевидящий» дрон DJI Mini 4 Pro (видео)

Технологии&Авто
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Компания DJI представила беспилотник DJI Mini 4 Pro — первый миниквадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий. Информация об этом появилась на официальном сайте разработчика DJI в понедельник, 25 сентября.
DJI Mini 4 Pro включает комплексные обновления системы зрительного восприятия, системы обработки изображений, системы передачи видео и интеллектуальных функций. Беспилотник легкий (весит 249 г) и может похвастаться системой всенаправленного обзора, что обеспечивает всенаправленное обнаружение препятствий.
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Он использует новую платформу обработки изображений и поддерживает запись HDR-видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с дополнительными 10-битными цветовыми режимами D-Log M и HLG, что повышает качество съемки при различных характеристиках. Он оснащен цифровой системой передачи видео DJI O4 FHD, обеспечивающей максимальную дальность передачи до 20 км. Он оснащен недавно обновленной системой ActiveTrack 360°, функцией полета по маршрутной точке, расширенным режимом возвращения домой, круиз-контролем и другими интеллектуальными функциями.
Камера Mini 4 Pro создает максимальный визуальный эффект с помощью HDR 4K/60 кадров в секунду и видео 4K/100 кадров в секунду, а 10-битный D-Log M и HLG помогают захватывать потрясающий цветовой диапазон и обеспечивают большую гибкость во время редактирования и публикации. Система всенаправленного бинокулярного зрения дополнена 3D-инфракрасным датчиком в нижней части аппарата.

Технические характеристики DJI Mini 4 Pro

  • взлетный вес — около 249 г;
  • размеры — 148×94×64 мм;
  • максимальная скорость подъема — от 3 до 5 м/с в зависимости от режима;
  • максимальная горизонтальная скорость — от 12 до 16 м/с;
  • максимальная высота взлета — от 3000 до 4000 м в зависимости от типа аккумулятора;
  • максимальное время полета — от 34 до 45 мин;
  • максимальное время зависания — от 30 до 39 мин;
  • максимальное расстояние полета — от 18 до 25 км;
  • максимальный угол наклона — 35°;
  • рабочая температура — ​​от -10° до 40° C;
  • глобальная навигационная спутниковая система — GPS + Galileo + «Бейдоу»;
  • стабилизация — 3-осевой механический стабилизатор;
  • тип датчика — система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная 3D-инфракрасным датчиком в нижней части самолета;
  • цена — 799 €.
По материалам:
Фокус
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