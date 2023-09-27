В Китае представили «всевидящий» дрон DJI Mini 4 Pro (видео) — Finance.ua

В Китае представили «всевидящий» дрон DJI Mini 4 Pro (видео) Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Компания DJI представила беспилотник DJI Mini 4 Pro — первый миниквадрокоптер с функцией всенаправленного обнаружения препятствий. Информация об этом появилась на официальном сайте разработчика DJI в понедельник, 25 сентября.

DJI Mini 4 Pro включает комплексные обновления системы зрительного восприятия, системы обработки изображений, системы передачи видео и интеллектуальных функций. Беспилотник легкий (весит 249 г) и может похвастаться системой всенаправленного обзора, что обеспечивает всенаправленное обнаружение препятствий.

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Он использует новую платформу обработки изображений и поддерживает запись HDR-видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с дополнительными 10-битными цветовыми режимами D-Log M и HLG, что повышает качество съемки при различных характеристиках. Он оснащен цифровой системой передачи видео DJI O4 FHD, обеспечивающей максимальную дальность передачи до 20 км. Он оснащен недавно обновленной системой ActiveTrack 360°, функцией полета по маршрутной точке, расширенным режимом возвращения домой, круиз-контролем и другими интеллектуальными функциями.

Камера Mini 4 Pro создает максимальный визуальный эффект с помощью HDR 4K/60 кадров в секунду и видео 4K/100 кадров в секунду, а 10-битный D-Log M и HLG помогают захватывать потрясающий цветовой диапазон и обеспечивают большую гибкость во время редактирования и публикации. Система всенаправленного бинокулярного зрения дополнена 3D-инфракрасным датчиком в нижней части аппарата.

Технические характеристики DJI Mini 4 Pro

взлетный вес — около 249 г;

размеры — 148×94×64 мм;

максимальная скорость подъема — от 3 до 5 м/с в зависимости от режима;

максимальная горизонтальная скорость — от 12 до 16 м/с;

максимальная высота взлета — от 3000 до 4000 м в зависимости от типа аккумулятора;

максимальное время полета — от 34 до 45 мин;

максимальное время зависания — от 30 до 39 мин;

максимальное расстояние полета — от 18 до 25 км;

максимальный угол наклона — 35°;

рабочая температура — ​​от -10° до 40° C;

глобальная навигационная спутниковая система — GPS + Galileo + «Бейдоу»;

стабилизация — 3-осевой механический стабилизатор;

тип датчика — система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная 3D-инфракрасным датчиком в нижней части самолета;

цена — 799 €.

Фокус По материалам:

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