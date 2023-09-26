США ограничили деятельность компаний из рф и Китая, которые помогают российской армии с дронами — Finance.ua

США ограничили деятельность компаний из рф и Китая, которые помогают российской армии с дронами Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

США ограничили деятельность компаний из рф и Китая, которые помогают российской армии с дронами

Министерство торговли США в понедельник объявило о торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских компаний, обвинив часть из них в поставке компонентов для производства беспилотников для армии рф.

Об этом сообщает Reuters

Девять компаний, в том числе китайская Asia Pacific Links Ltd. и российская SMT-iLogic, якобы участвовавших в схеме поставки компонентов в подсанкционный Центр специальных технологий рф деталей для дронов для российской военной разведки (ГУР).

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Среди прочего китайская компания была одним из важнейших поставщиков российской программы по производству беспилотников. Вместе с SMT iLogic она уже была объектом предварительного раунда санкций США в мае.

Еще шесть компаний из Китая американская сторона обвинила в вероятной закупке деталей для программы по производству беспилотников Ираном — которые также используются российскими силами для ударов по Украине.

«Мы будем без колебаний принимать быстрые и значимые меры против тех, кто продолжает поставлять и поддерживать незаконную и аморальную войну путина в Украине», — заявил руководитель отдела экспортного контроля Министерства торговли США Алан Эстевез.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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