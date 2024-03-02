В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях — Finance.ua

В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях
В Китае представили новый Geely Emgrand L. Бюджетный седан прошел масштабную модернизацию и поступает в продажу в Китае по цене от 89 800 юаней, что эквивалентно 12 500 долларов.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Седан Geely Emgrand 2024 стал более солидным и сдержанным на вид. У него новые фары, небольшая решетка радиатора и более массивные бамперы. Также были заменены передние крылья, фонари и крышка багажника.
Размеры Geely Emgrand L 2024:
- длина — 4735 мм;
- ширина — 1815 мм;
- высота — 1478 мм;
- колесная база — 2700 мм.
В салоне изменили виртуальную приборную панель и рычаг КПП. Комплектация включает:
- диодную оптику;
- климат-контроль;
- круиз-контроль;
- камеру;
- 12,3-дюймовый тачскрин.
В более дорогой версии установили камеру кругового обзора.
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Аккумулятор на 15,5 кВт∙ч позволяет проехать 100 км в электрическом режиме. Потребление горючего составляет 3,8 л на 100 км. Общий запас хода на электротяге и бензине достигает 1300 км.
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