В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях — Finance.ua

В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях 02.03.2024, 00:12 — Технологии&Авто

В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях, Фото: autohome.com.cn

В Китае представили новый Geely Emgrand L. Бюджетный седан прошел масштабную модернизацию и поступает в продажу в Китае по цене от 89 800 юаней, что эквивалентно 12 500 долларов.

Об этом сообщает сайт Autohome.

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Седан Geely Emgrand 2024 стал более солидным и сдержанным на вид. У него новые фары, небольшая решетка радиатора и более массивные бамперы. Также были заменены передние крылья, фонари и крышка багажника.

Фото: autohome.com.cn

Размеры Geely Emgrand L 2024:

длина — 4735 мм;

ширина — 1815 мм;

высота — 1478 мм;

колесная база — 2700 мм.

Фото: autohome.com.cn

В салоне изменили виртуальную приборную панель и рычаг КПП. Комплектация включает:

диодную оптику;

климат-контроль;

круиз-контроль;

камеру;

12,3-дюймовый тачскрин.

В более дорогой версии установили камеру кругового обзора.

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На выбор предлагают 1,5-литровый 177-сильный турбомотор Volvo и гибридную установку на 317 л.с. и 610 Нм. Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 230 км/ч.

Аккумулятор на 15,5 кВт∙ч позволяет проехать 100 км в электрическом режиме. Потребление горючего составляет 3,8 л на 100 км. Общий запас хода на электротяге и бензине достигает 1300 км.

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Фокус По материалам:

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