В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях — Finance.ua
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В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях

Технологии&Авто
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В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях
В Китае представили новый Geely Emgrand: авто будет доступно в бензиновой и гибридной версиях, Фото: autohome.com.cn
В Китае представили новый Geely Emgrand L. Бюджетный седан прошел масштабную модернизацию и поступает в продажу в Китае по цене от 89 800 юаней, что эквивалентно 12 500 долларов.
Об этом сообщает сайт Autohome.
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Седан Geely Emgrand 2024 стал более солидным и сдержанным на вид. У него новые фары, небольшая решетка радиатора и более массивные бамперы. Также были заменены передние крылья, фонари и крышка багажника.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn

Размеры Geely Emgrand L 2024:

  • длина — 4735 мм;
  • ширина — 1815 мм;
  • высота — 1478 мм;
  • колесная база — 2700 мм.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
В салоне изменили виртуальную приборную панель и рычаг КПП. Комплектация включает:
  • диодную оптику;
  • климат-контроль;
  • круиз-контроль;
  • камеру;
  • 12,3-дюймовый тачскрин.
В более дорогой версии установили камеру кругового обзора.
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Аккумулятор на 15,5 кВт∙ч позволяет проехать 100 км в электрическом режиме. Потребление горючего составляет 3,8 л на 100 км. Общий запас хода на электротяге и бензине достигает 1300 км.
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По материалам:
Фокус
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