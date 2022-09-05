В Китае представили беспилотник, который сможет поражать истребители — Finance.ua
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В Китае представили беспилотник, который сможет поражать истребители

Технологии&Авто
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В Китае представили беспилотник, который сможет поражать истребители
В Китае представили беспилотник, который сможет поражать истребители, gagadget.com
На авиасалоне в Чанчуне китайские военные представили беспилотник Wuzhen-8 (WZ-8).
Как сообщает gagadget.com, беспилотник может использоваться для разведки и выполнять роль дрона-камикадзе.
«Китай показал беспилотник WZ-8, который может развивать скорость 3700 км/ч», — говорится в сообщении.
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Дрон впервые показали еще год назад в рамках авиашоу в городе Чжухай. Китай до сих пор не сообщал о его применении и решил еще раз продемонстрировать беспилотный летательный аппарат публике.
По данным разработчиков, в случае необходимости WZ-8 можно замаскировать под высокоскоростную ракету, то есть превратить в дрон-камикадзе. В таком режиме работы беспилотный летательный аппарат, как ожидается, сможет поражать истребители. Еще одной целью для WZ-8 могут быть авианосцы.
По материалам:
Укрінформ
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