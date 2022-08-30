Реактивный Bayraktar Kızılelma: презентована новая модель ударного дрона (фото, видео) — Finance.ua

Реактивный Bayraktar Kızılelma: презентована новая модель ударного дрона (фото, видео)
Во вторник, 30 августа, в турецком городе Самсун публике впервые представили новую модель ударного беспилотника Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»).
Презентация прошла в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz, сообщает Anadolu.
По словам технического директора компании Baykar Teknoloji Сельчука Байрактара, системы, подобные Bayraktar Kızılelma, — это будущее военной авиации: они способны к «агрессивному маневрированию» и обладают развитой системой искусственного интеллекта.
Известно, что новая модель дрона оснащена реактивным двигателем. Для взлета Kızılelma достаточно минимальной длины полосы. К примеру, беспилотник способен стартовать с палубы легкого авианосца.
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