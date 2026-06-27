В Китае дебютировал новый Jaguar Freelander (фото)
Совместное предприятие Jaguar Land Rover и китайского автогиганта Chery официально представило новый Freelander 8 First Edition. От легендарных британских внедорожников прошлого новинка унаследовала только название, так как теперь это высокотехнологичный гибридный кроссовер, созданный прежде всего для китайского рынка.
Об этом сообщает Autohome.
Freelander 8 использует популярную в Китае схему EREV, сочетающую электрический привод с бензиновым двигателем-генератором.
Автомобиль построен на современной 800-вольтовой архитектуре и оснащен аккумулятором емкостью 60,3 кВт·ч, разработанным совместно с компанией CATL.
Батарея поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 350 кВт, а заявленный запас хода исключительно на электротяге составляет 221 км. После разрядки аккумулятора в работу вступает 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 156 л.с., не имеющий механической связи с колесами и используемый только для производства электроэнергии.
Новый Freelander 8 — большой внедорожник с полной массой почти 3,5 тонны. Для уверенного передвижения по бездорожью модель получила интеллектуальную систему i-ATS, настройки которой выполнялись с применением программного обеспечения Huawei.
За проходимость отвечают сразу три системы блокировки: передний механический дифференциал, задний электронный дифференциал повышенного трения и виртуальная центральная блокировка.
Кроме того, автомобиль оснащен двухкамерной пневматической подвеской, которая автоматически меняет клиренс в зависимости от дорожных условий.
Все версии Freelander 8 стандартно комплектуются лидером на 896 линий, установленным над лобовым стеклом.
Лидер работает в связке с комплексом помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5, который обеспечивает трехмерное сканирование окружающего пространства и расширенные возможности автоматизированного управления.
Создание нового бренда требовало значительных инвестиций. Chery и Jaguar Land Rover вложили в производственную инфраструктуру около 1,54 млрд евро.
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