В Киевской области заработали 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов — Finance.ua

«По состоянию на сегодняшний день на территории Киевской области возобновили работу 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования, на которых задействовано около 380 транспортных средств», — говорится в сообщении.
ТС 12 мая возобновили работу автобусные маршруты № 804 «Рожевка — Киев АС «Дарница», «Вахивка — Киев АС «Полесье», «Андреевка — Киев АС «Полесье», «Козаровичи — Киев АС «Полесье», № 357 «Димер — Киев АС «Дачная».
Глава ОВА отметил, что пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области.