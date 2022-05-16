В Киевской области заработали 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов — Finance.ua

В Киевской области заработали 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов

Сегодня 17:24 — Казна и Политика

В Киевской области заработали 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов

На территории Киевской области возобновили работу 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования, на которых задействовано около 380 транспортных средств.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграм

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«По состоянию на сегодняшний день на территории Киевской области возобновили работу 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования, на которых задействовано около 380 транспортных средств», — говорится в сообщении.

ТС 12 мая возобновили работу автобусные маршруты № 804 «Рожевка — Киев АС «Дарница», «Вахивка — Киев АС «Полесье», «Андреевка — Киев АС «Полесье», «Козаровичи — Киев АС «Полесье», № 357 «Димер — Киев АС «Дачная».

Глава ОВА отметил, что пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области.

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