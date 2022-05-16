С сегодняшнего дня возобновляется плата за проезд в Киеве — Finance.ua
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С сегодняшнего дня возобновляется плата за проезд в Киеве

Сегодня 08:00Личные финансы
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В Киеве возвращается плата за проезд в транспорте с понедельника 16 мая.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Друзья! С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия топливом, материалами, электроэнергией. Это большие средства», — надписал он.
Оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение «Киев цифровой»:
  • поездки на транспортных картах сохранены. Если с 24 февраля вы пытались валидировать карту в транспорте, в редких случаях поездки могли ошибочно списаться. Они автоматически вернутся в течение месяца;
  • сроки проездных перенесены. Если в феврале вы успели приобрести проездной на март, 16 мая он автоматически превратится в проездной в июнь;
  • QR-билеты возобновятся. Если 24 февраля вы имели действительные QR билеты, 16 мая они вернутся в приложение. Срок действия билетов полностью восстановится — на 15 дней.
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По материалам: Finance.ua
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