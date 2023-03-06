В Киевской области уличили директора компании в хищении 121 млн гривен госсредств — Finance.ua
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В Киевской области уличили директора компании в хищении 121 млн гривен госсредств

Криминал
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В Киевской области уличили директора компании в хищении 121 млн гривен госсредств
В Киевской области уличили директора компании в хищении 121 млн гривен госсредств, Фото: МВС
В Киевской области правоохранители разоблачили директора компании, присвоившего государственные средства в сумме 121 миллион гривен через реализацию нелегальной схемы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В рамках расследования правоохранители установили, что на протяжении 2019-2020 годов фигурант вносил в документы ложные сведения об объемах и качестве выполненных подрядных работ. По такой схеме злоумышленник присвоил 121 миллион гривен государственных средств.
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На основании полученных улик полицейские под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уведомили о подозрении директора компании в области строительства дорог.
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Ему инкриминируют растрату средств в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
За совершенное ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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