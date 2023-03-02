Миллион гривен убытков на обустройстве укрытий: сообщено о подозрении трем столичным чиновникам — Finance.ua
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Миллион гривен убытков на обустройстве укрытий: сообщено о подозрении трем столичным чиновникам

Криминал
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Начальник и два его заместителя Управления образования Шевченковской районной государственной администрации в Киеве подозреваются в нанесении ущерба столичному бюджету в 1 млн гривен. Так они заключили договор с предпринимателем на поставку мебели для укрытий учебных заведений, цены на которые выше рыночных.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику и двум заместителям Управления образования Шевченковской районной в Киеве государственной администрации по факту растраты бюджетных средств и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
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Согласно данным следствия, Управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 учебных заведениях Шевченковского района стоимостью более 3,7 млн гривен.
Несмотря на то, что победитель тендера предложил цены значительно выше рыночных, Управление образования заключило с ним договор, что привело к безосновательному перечислению средств из столичного бюджета на сумму более 1 млн гривен.
Следствие по уголовному производству продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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