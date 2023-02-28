Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах — Finance.ua
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Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах

Криминал
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Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах
Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах
Начальник управления Голосеевской райадминистрации Киева, подрядчик и инженер технадзора подозреваются в присвоении 500 тыс. грн, выделенных на ремонт школьных убежищ.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Согласно материалам следствия, в августе 2022 года начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших убежищ и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе.
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По завершении работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их.
Согласно выводам экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб более чем на 500 тыс. гривен.
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Идет следствие, проверяется причастность других должностных лиц Голосеевской РГА к хищениям средств в ходе оснащения убежищ в учебных заведениях района.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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