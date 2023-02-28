Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах — Finance.ua

Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах Сегодня 17:43 — Криминал

Чиновники райадминистрации в Киеве присвоили деньги на ремонт убежищ в школах

Начальник управления Голосеевской райадминистрации Киева, подрядчик и инженер технадзора подозреваются в присвоении 500 тыс. грн, выделенных на ремонт школьных убежищ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших убежищ и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе.

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По завершении работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их.

Согласно выводам экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб более чем на 500 тыс. гривен.

Идет следствие, проверяется причастность других должностных лиц Голосеевской РГА к хищениям средств в ходе оснащения убежищ в учебных заведениях района.

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