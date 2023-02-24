Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн — Finance.ua

Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн Сегодня 18:31 — Криминал

Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн

Суд арестовал имущество российских предприятий на Черниговщине стоимостью более 1 млрд грн. Предприятия сотрудничали с россией и беларусью, а часть прибыли перечислялась на российские счета.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«Арестовано и готовится к передаче в управление АРМА недвижимое имущество, принадлежавшее бенефициарному собственнику взаимосвязанных юридических лиц, являющегося гражданином российской федерации. Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 1 млрд 37 млн грн», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2021-2022 годов частные общества, учредителем которых был представитель страны-агрессора, покупали волокна в республике беларусь и занимались поставками тканей российским и белорусским организациям и предприятиям.

При этом гражданин рф владеет и контролирует хозяйственную деятельность группы компаний, которая выполняет российские государственные контракты по поставке военной одежды и снаряжения российской армии и ее силовых ведомств.

Часть доходов он перечислял на российские счета и использовал для организации деятельности группы компаний, тем самым финансируя действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Досудебное расследование вели следователи Управления СБУ в Черниговской области.

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