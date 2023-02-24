Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн

Криминал
44
Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн
Суд арестовал российские предприятия в Черниговской области стоимостью более 1 млрд грн
Суд арестовал имущество российских предприятий на Черниговщине стоимостью более 1 млрд грн. Предприятия сотрудничали с россией и беларусью, а часть прибыли перечислялась на российские счета.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
«Арестовано и готовится к передаче в управление АРМА недвижимое имущество, принадлежавшее бенефициарному собственнику взаимосвязанных юридических лиц, являющегося гражданином российской федерации. Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 1 млрд 37 млн грн», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2021-2022 годов частные общества, учредителем которых был представитель страны-агрессора, покупали волокна в республике беларусь и занимались поставками тканей российским и белорусским организациям и предприятиям.
При этом гражданин рф владеет и контролирует хозяйственную деятельность группы компаний, которая выполняет российские государственные контракты по поставке военной одежды и снаряжения российской армии и ее силовых ведомств.
Часть доходов он перечислял на российские счета и использовал для организации деятельности группы компаний, тем самым финансируя действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Досудебное расследование вели следователи Управления СБУ в Черниговской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.