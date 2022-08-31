В Киевской области суд конфисковал янтаря на 12,5 миллиона — Finance.ua

В Киевской области суд конфисковал янтаря на 12,5 миллиона Сегодня 17:20 — Криминал

В Киевской области суд конфисковал янтаря на 12,5 миллиона

В Киевской области по ходатайству прокуратуры в пользу государства конфискованы камни янтаря стоимостью 12,5 млн грн.

Об этом сообщает областная прокуратура в Телеграме

Так, в ходе досудебного расследования по фактам уклонения от уплаты налогов, незаконной добыче полезных ископаемых и подделки документов было выявлено более 5 тонн камня янтаря стоимостью 12,5 млн грн. Его незаконно добывали на территории Украины и пытались переправить за границу. Указанное имущество изъято и арестовано.

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В целях наполнения государственного бюджета и последующей поддержки Вооруженных Сил Украины для отражения вооруженной агрессии рф прокуроры обратились в суд с ходатайством о его конфискации в доход государства.

Судом признано обоснованным ходатайство прокурора о специальной конфискации имущества и принято решение о его взыскании в доход государства, говорится в сообщении.

Укрінформ По материалам:

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