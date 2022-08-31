Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка

Криминал
20
Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка
Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка
Правоохранители уведомили о подозрении бывшую заведующую отделением одного из государственных банков Украины по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
"По данным следствия, женщина, будучи в должности заведующей отделением одного из банков Львова, имея доступ к хранилищу ценностей, в течение января-февраля 2019 года завладела более 1,9 млн грн.
При этом с целью сокрытия факта нехватки денег подозреваемая внесла ложные сведения в акт ревизии о якобы наличии таких средств в хранилище банка.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи ОП 2 ЛРУП 2 Главного управления Национальной полиции Львовской области", — говорится в сообщении.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.