Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка — Finance.ua

Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка Сегодня 15:45 — Криминал

Присвоила почти 2 млн грн: во Львове подозревают работницу банка

Правоохранители уведомили о подозрении бывшую заведующую отделением одного из государственных банков Украины по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

"По данным следствия, женщина, будучи в должности заведующей отделением одного из банков Львова, имея доступ к хранилищу ценностей, в течение января-февраля 2019 года завладела более 1,9 млн грн.

При этом с целью сокрытия факта нехватки денег подозреваемая внесла ложные сведения в акт ревизии о якобы наличии таких средств в хранилище банка.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи ОП 2 ЛРУП 2 Главного управления Национальной полиции Львовской области", — говорится в сообщении.

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