В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен — Finance.ua
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В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен

Криминал
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В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен
В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен
В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка, которая нанесла государству ущерб более чем на полмиллиона гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция.
В Киевской области разоблачена незаконная деятельность, нанесшая государству ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Директор одного из предприятий арендовал государственные земли в Ракитнянской громаде для рыбохозяйственных нужд. Однако руководитель и его знакомый сговорились для незаконной добычи песка с целью его дальнейшей продажи.
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С помощью специальной техники дельцы добыли около двух тысяч тонн песка. Согласно выводам экспертиз, ущерб государству составляет более 500 тысяч гривен.
Незаконная деятельность была раскрыта совместно с Белоцерковским районным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Следователи уведомили о подозрении обоих злоумышленников по факту незаконной добычи полезных ископаемых (ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины). Директора предприятия дополнительно уведомили о подозрении по факту пособничества (ч. 5 ст. 27 УКУ). Обоим грозит наказание от трех до шести лет.
По материалам:
УНН
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