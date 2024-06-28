В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен — Finance.ua

В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен Сегодня 11:14 — Криминал

В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка с ущербом более 500 тысяч гривен

В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка, которая нанесла государству ущерб более чем на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В Киевской области разоблачена незаконная деятельность, нанесшая государству ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Директор одного из предприятий арендовал государственные земли в Ракитнянской громаде для рыбохозяйственных нужд. Однако руководитель и его знакомый сговорились для незаконной добычи песка с целью его дальнейшей продажи.

Читайте также БЭБ выявило схему уклонения от налогов при трудоустройстве в известной службе такси

С помощью специальной техники дельцы добыли около двух тысяч тонн песка. Согласно выводам экспертиз, ущерб государству составляет более 500 тысяч гривен.

Незаконная деятельность была раскрыта совместно с Белоцерковским районным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Следователи уведомили о подозрении обоих злоумышленников по факту незаконной добычи полезных ископаемых (ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины). Директора предприятия дополнительно уведомили о подозрении по факту пособничества (ч. 5 ст. 27 УКУ). Обоим грозит наказание от трех до шести лет.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.