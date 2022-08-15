В Киевской области открыты 1200 вакансий — кого больше ищут — Finance.ua
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В Киевской области открыты 1200 вакансий — кого больше ищут

Личные финансы
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В Киевской области открыты 1200 вакансий — кого больше ищут
В Киевской области открыты 1200 вакансий — кого больше ищут
В начале августа Киевская областная служба занятости предлагает 1200 актуальных вакансий.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
«Спросом пользуются преимущественно представители рабочих профессий и квалифицированные специалисты: пожарный-спасатель; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; врач общей практики — семейный врач», — говорится в сообщении.
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Также требуются слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с близлежащими территориями; электрогазосварщик; токарь; оператор линии в производстве пищевой продукции; инспектор (пенитенциарная система); слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; фельдшер; рабочий по благоустройству.
В областном центре занятости также проинформировали, что больше всего безработных трудоустроено: в перерабатывающей промышленности (22%), в сельском хозяйстве (20%), оптовой и розничной торговле (15%), в государственном управлении (15%), на транспорте и в здравоохранении (по 4%).
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С начала года трудоустроено 8 600 безработных, 3 536 работодателей подали информацию о 12 948 вакансиях, 734 безработных проходили профобучение по направлению Киевской областной службы занятости.
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По материалам:
Укрінформ
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