В Киевской области открыты 1200 вакансий — кого больше ищут Сегодня 09:14 — Личные финансы

В Киевской области открыты 1200 вакансий — кого больше ищут

В начале августа Киевская областная служба занятости предлагает 1200 актуальных вакансий.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«Спросом пользуются преимущественно представители рабочих профессий и квалифицированные специалисты: пожарный-спасатель; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; врач общей практики — семейный врач», — говорится в сообщении.

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Также требуются слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с близлежащими территориями; электрогазосварщик; токарь; оператор линии в производстве пищевой продукции; инспектор (пенитенциарная система); слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; фельдшер; рабочий по благоустройству.

В областном центре занятости также проинформировали, что больше всего безработных трудоустроено: в перерабатывающей промышленности (22%), в сельском хозяйстве (20%), оптовой и розничной торговле (15%), в государственном управлении (15%), на транспорте и в здравоохранении (по 4%).

С начала года трудоустроено 8 600 безработных, 3 536 работодателей подали информацию о 12 948 вакансиях, 734 безработных проходили профобучение по направлению Киевской областной службы занятости.

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Укрінформ По материалам:

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