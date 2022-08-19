В Киевской области из резервного фонда выделят почти ₴145 миллионов для преодоления последствий войны — Finance.ua
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В Киевской области из резервного фонда выделят почти ₴145 миллионов для преодоления последствий войны

Казна и Политика
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В Киевской области из резервного фонда выделят почти ₴145 миллионов для преодоления последствий войны
В Киевской области из резервного фонда выделят почти ₴145 миллионов для преодоления последствий войны
В Киевской области из бюджета местного резервного фонда власти выделят для преодоления последствий войны и восстановления региона почти 145 миллионов гривен.
Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Телеграме.
«Направляем из резервного фонда области почти 145 миллионов гривен на преодоление последствий войны и восстановление региона. Чтобы повысить эффективность запущенных нами процессов в общинах, мы внесли изменения в областной бюджет», — отметил он.
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По словам главы ОВА, указанные средства будут использованы на содержание дорог и соответствующей инфраструктуры, территориальную оборону, ликвидацию последствий боевых действий и подготовку к отопительному сезону.
«Стремимся как можно скорее решить проблемные вопросы людей, вернуть комфорт в наши города и поселки, а жителей Киевщины — в родные дома. Учитывая масштабы разрушений в нашем регионе, это требует значительных усилий. Однако вместе мы справимся», — подчеркнул Кулеба.

Справка Finance.ua:

  • объявленный в июле план оперативного восстановления Киевской области предусматривает восстановление более 18,3 тысячи объектов. В частности, речь идет о 1158 многоквартирных домах, почти 17 тысячах частных жилых домов, 31 школе, 21 детсаде, 28 медицинских учреждениях и 121 инфраструктурном объекте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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