Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE

Казна и Политика
31
Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE
Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE
Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute «россия заплатит» при поддержке правительства и Офиса президента.
За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуре выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.
Читайте также
Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным, в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.
Всего с начала великой войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.
Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд дол. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд дол. — косвенные потери инфраструктуры.
Место для вашей рекламы
Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд дол. и составляют 188 млрд дол. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений — 2,3 млрд долл.
Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд долларов.
Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.