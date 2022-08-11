Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов — KSE

Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute «россия заплатит» при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуре выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.

Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным, в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.

Всего с начала великой войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.

Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд дол. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд дол. — косвенные потери инфраструктуры.

Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд дол. и составляют 188 млрд дол. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений — 2,3 млрд долл.

Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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