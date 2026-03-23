В Киеве завершается отопительный сезон
Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что такое решение городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей.
«Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили излишне за услугу отопления в условиях потепления», — говорится в сообщении.
Когда начнут отключать дома от тепла
Отключение жилых домов начнется уже со вторника, а учреждения социальной сферы — больницы, роддома, школы, детские сады
и т. п. — будут отключаться по индивидуальным заявкам руководителей заведений.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что если в квартире или доме установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, начисление производится по фактическим показателям.
Когда жилье временно не используется и потребление отсутствует, показатели остаются неизменными или нулевыми. В таком случае оплачивать сами услуги не нужно. В то же время, владелец обязан ежемесячно передавать эти показатели поставщикам. Если этого не сделать, компании могут приступить к начислению по установленным нормам потребления.
