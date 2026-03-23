В Киеве завершается отопительный сезон Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Отключение жилых домов начнется уже со вторника

Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что такое решение городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей.

«Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили излишне за услугу отопления в условиях потепления», — говорится в сообщении.

Когда начнут отключать дома от тепла

Отключение жилых домов начнется уже со вторника, а учреждения социальной сферы — больницы, роддома, школы, детские сады и т. п. — будут отключаться по индивидуальным заявкам руководителей заведений.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что если в квартире или доме установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, начисление производится по фактическим показателям.

Когда жилье временно не используется и потребление отсутствует, показатели остаются неизменными или нулевыми. В таком случае оплачивать сами услуги не нужно. В то же время, владелец обязан ежемесячно передавать эти показатели поставщикам. Если этого не сделать, компании могут приступить к начислению по установленным нормам потребления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.