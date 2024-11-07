В Киеве запустили первую когенерационную газопоршневую установку — Finance.ua

В Киеве запустили первую когенерационную газопоршневую установку
В Киеве начала работу первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Она предназначена для одновременного производства электроэнергии и тепла.
Об этом сообщил Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По его словам, оборудование было установлено на одном из предприятий критической инфраструктуры города при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Проекту энергетической безопасности.
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«Сегодня, в условиях постоянных атак врага, нашим ключевым приоритетом является модернизация энергетического сектора. Столичные власти делают все, чтобы повысить устойчивость и энергетическую независимость Киева, в частности, критически важных объектов столицы», — отметил городской голова.
Также Виталий Кличко напомнил, что в мае 2024 года Киевсовет одобрил Концепцию «Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации». Эту инициативу поддержали многие международные партнеры, и ее цель — построить в столице локальные источники комбинированного производства тепла и электроэнергии, обеспечить более широкое использование альтернативных источников топлива.
«Киев заказал еще 15 когенерационных установок, которые должны поступить партиями в течение года. Наша цель — достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт в течение года», — добавил глава города.
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