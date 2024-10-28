Украина накопила достаточно топлива для прохождения зимы — Минэнерго Сегодня 19:45 — Энергетика

Украина накопила достаточно топлива для прохождения зимы — Минэнерго

Украинские энергетики к началу отопительного сезона накопили достаточные запасы горюче-смазочных материалов.

Об этом в эфире сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

«На сегодняшний день запасы сформированы на соответствующем уровне, которые помогают сбалансировать энергосистему», — сказал Колесник.

Он также отметил, что сейчас активно устанавливается собственная генерация на социальных объектах, таких как школы и больницы. Кроме того, в Украину завезено большое количество генераторов, работающих на бензине, дизельном топливе и газе.

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«Для всех этих групп потребителей на сегодняшний день сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы и цены не колебались, и мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона», — добавил замминистра.

Как сообщалось, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг», поставляющая газ теплокоммунэнерго, бюджетным и религиозным учреждениям, заключила договоры на поставку газа во время отопительного сезона с более чем 6 тыс. потребителей.

Укрінформ По материалам:

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