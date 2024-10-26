Мировой рейтинг цен на бензин: страны с самым дешевым и самым дорогим топливом — Finance.ua

Мировой рейтинг цен на бензин: страны с самым дешевым и самым дорогим топливом
Средняя стоимость бензина А95 в мире составляет 1,27 доллара США за литр, но цены сильно разнятся между странами.
Об этом пишет со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices.
По данным аналитиков, в более богатых странах цены выше, а в более бедных и в странах, производящих и экспортирующих нефть — цены значительно ниже.
В то же время заметным исключением являются США, которые являются экономически развитой страной, но имеют низкую стоимость бензина.
Что влияет на цены на горючее
Аналитики объясняют, разница в стоимости между странами обусловлена разными налогами и субсидиями на топливо.
Все страны имеют доступ к нефти одинаковой стоимости на международных рынках, но вводят разные налоги. Поэтому розничная цена топлива различается.
Где в мире самый дешевый бензин
Лидерами по самым низким ценам на бензин являются Иран, Ливия и Венесуэла.
Хочу оформить каско 🚗
Так, в Иране в последние дни стоимость этого вида горючего не превышала 0,029 доллара за литр — примерно 1,179 грн.
В Ливии стоимость составляет 0.031 долл./литр (1,285 грн), в Венесуэле — 0,035 долл./литр (1,442 грн).
Далее следует Египет, где стоимость уже несколько выше и составляет 0,309 долл./литр.
В общей сложности в около 46 странах мира литр бензина стоит менее 1 доллара.
Какое место занимает Украина
В Украине, согласно данным GlobalPetrolPrices, средняя стоимость бензина А95 сейчас составляет 1,43 доллара за литр. Это ставит страну на 113-ю строчку в мировом рейтинге.
Больше всего за этот вид горючего приходится платить жителям Гонконга — 3,314 доллара за литр.
Напомним, дешевле всего зарядка электромобиля обойдется жителям Исландии (2,9 евро), Португалии (3,2 евро) и Финляндии (4,6 евро), а дороже всего — Норвегии (18,9 евро), поскольку в этой стране цены почти на все товары на 25% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Украина не представлена в списке.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью