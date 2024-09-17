После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта

Технологии&Авто
35
После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта
После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта
После того как был подписан закон о повышении налогов на горючее, розничные цены пошли вверх. Однако в оптовых закупках в некоторых регионах есть определенное проседание. Это разъясняется наличием запасов горючего, ввезенного до увеличения налога.
Защитите свой автомобиль от непредсказуемых ситуаций. Выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины прямо на Finance.ua.
«После повышения акцизов цены на бензин местами… упали. Не исключаю, что на этой неделе немного просядет и дизель, первые шаги уже есть», — пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.
«Запасы большие, из-за падения цен на нефть закупочные цены на новые партии посыпались, поэтому нужно продавать старое как можно скорее. Сейчас оптовые цены ниже, чем были до введения новых акцизов: бензин на 1,65 грн/л, ДТ — на 1,2 грн/л». — приводит примеры Сергей Куюн.
«Что движется в соответствии с ожиданиями, так это сжиженный газ. Внешний рынок здесь не помог (этот продукт иногда демонстрирует автономность от нефтяных цен, сегодня именно такой период), да и изменения акциза более существенные, чем на бензине и ДТ (+5 грн/л против 1,5−2 грн на бензине и дизеле). За месяц цена на колонке прибавила более 2,5 грн/л и движется к средней отметке 33 грн/л (сейчас 31 грн/л). Да, дороже, но экономия относительно бензина сохраняется», — заключает Сергей Куюн.
По материалам:
autoporady.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.