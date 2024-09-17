После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта — Finance.ua

После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта
После того как был подписан закон о повышении налогов на горючее, розничные цены пошли вверх. Однако в оптовых закупках в некоторых регионах есть определенное проседание. Это разъясняется наличием запасов горючего, ввезенного до увеличения налога.
Защитите свой автомобиль от непредсказуемых ситуаций. Выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины прямо на Finance.ua.
«После повышения акцизов цены на бензин местами… упали. Не исключаю, что на этой неделе немного просядет и дизель, первые шаги уже есть», — пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.
«Запасы большие, из-за падения цен на нефть закупочные цены на новые партии посыпались, поэтому нужно продавать старое как можно скорее. Сейчас оптовые цены ниже, чем были до введения новых акцизов: бензин на 1,65 грн/л, ДТ — на 1,2 грн/л». — приводит примеры Сергей Куюн.
«Что движется в соответствии с ожиданиями, так это сжиженный газ. Внешний рынок здесь не помог (этот продукт иногда демонстрирует автономность от нефтяных цен, сегодня именно такой период), да и изменения акциза более существенные, чем на бензине и ДТ (+5 грн/л против 1,5−2 грн на бензине и дизеле). За месяц цена на колонке прибавила более 2,5 грн/л и движется к средней отметке 33 грн/л (сейчас 31 грн/л). Да, дороже, но экономия относительно бензина сохраняется», — заключает Сергей Куюн.
Поделиться новостью