После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта — Finance.ua

После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

После повышения акцизов цены на некоторые виды топлива упали: мнение эксперта

После того как был подписан закон о повышении налогов на горючее, розничные цены пошли вверх. Однако в оптовых закупках в некоторых регионах есть определенное проседание. Это разъясняется наличием запасов горючего, ввезенного до увеличения налога.

«После повышения акцизов цены на бензин местами… упали. Не исключаю, что на этой неделе немного просядет и дизель, первые шаги уже есть», — пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.

«Запасы большие, из-за падения цен на нефть закупочные цены на новые партии посыпались, поэтому нужно продавать старое как можно скорее. Сейчас оптовые цены ниже, чем были до введения новых акцизов: бензин на 1,65 грн/л, ДТ — на 1,2 грн/л». — приводит примеры Сергей Куюн.

«Что движется в соответствии с ожиданиями, так это сжиженный газ. Внешний рынок здесь не помог (этот продукт иногда демонстрирует автономность от нефтяных цен, сегодня именно такой период), да и изменения акциза более существенные, чем на бензине и ДТ (+5 грн/л против 1,5−2 грн на бензине и дизеле). За месяц цена на колонке прибавила более 2,5 грн/л и движется к средней отметке 33 грн/л (сейчас 31 грн/л). Да, дороже, но экономия относительно бензина сохраняется», — заключает Сергей Куюн.

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