В Киеве закрылся ТРЦ «Ocean Plaza» — Finance.ua

В Киеве закрылся ТРЦ «Ocean Plaza»
В Киеве полностью закрылся один из крупнейших торгово-развлекательных центров «Ocean Plaza», который связан с другом российского диктатора путина — бизнесменом Аркадием Ротенбергом.
Объявление о прекращении работы появилось на странице супермаркета «Ашан», расположенного в ТРЦ.
«Уважаемые клиенты Ашан Лыбидская! С сегодняшнего дня магазин временно не будет работать. Администрация „Ocean Plaza“ сообщила о прекращении работы торгового центра», — говорится в сообщении.
«Ocean Plaza» фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля за исключением нескольких магазинов и супермаркета на нулевом этаже. Теперь ТРЦ полностью закрылся.
Справка Finance.ua:
- В Киеве арестовали часть ТРЦ «Мармелад», принадлежавшую российским чиновникам.
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