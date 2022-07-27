В Киеве закрылся ТРЦ «Ocean Plaza» — Finance.ua
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В Киеве закрылся ТРЦ «Ocean Plaza»

Фондовый рынок
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В Киеве полностью закрылся один из крупнейших торгово-развлекательных центров «Ocean Plaza», который связан с другом российского диктатора путина — бизнесменом Аркадием Ротенбергом.
Объявление о прекращении работы появилось на странице супермаркета «Ашан», расположенного в ТРЦ.
«Уважаемые клиенты Ашан Лыбидская! С сегодняшнего дня магазин временно не будет работать. Администрация „Ocean Plaza“ сообщила о прекращении работы торгового центра», — говорится в сообщении.
«Ocean Plaza» фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля за исключением нескольких магазинов и супермаркета на нулевом этаже. Теперь ТРЦ полностью закрылся.

Справка Finance.ua:

По материалам:
УНІАН
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