В Киеве заговорили о повышении тарифов на проезд — Finance.ua

В Киеве заговорили о повышении тарифов на проезд

Сегодня 11:32 — Личные финансы

В Киеве заговорили о повышении тарифов на проезд

Власти украинской столицы в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос увеличения тарифов на разовый проезд в коммунальном транспорте.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовала депутат Киевского городского совета Алла Шлапак в социальных сетях.

По ее словам, все больше жителей столицы возвращаются в свои дома после временного отъезда и начинают пользоваться общественным транспортом.

Читайте также В пригородах Киева взлетели цены на проезд в маршрутках

Она отметила, что есть не очень приятная сторона, которая касается стоимости проезда, а на сегодняшний день, существующая стоимость не является экономически обоснованной. Шлапак заявила, что транспортные коммунальные предприятия работают в убыток, а поэтому необходимо принять решение о повышении проезда или рассмотреть возможность предоставления дотаций.

«Все больше жителей г. Киева вернулись в свои дома и пользуются общественным транспортом. Ежедневно в приемную поступают звонки с просьбой возобновить движение тех или иных маршрутных автобусов, которые приостановлены. Это все, без сомнения, важно. Но есть недостаточно приятная сторона, которая касается стоимости проезда. На сегодняшний день существующая стоимость экономически необоснованна. Коммунальные предприятия работают сейчас в убыток. Поэтому необходимо принять решение: или поднять стоимость проезда, или рассмотреть возможность предоставления дотаций», — говорится в сообщении Аллы Шлапак.

В КГГА возможного подорожания пока не комментируют. Перед 16 мая, когда возвращали плату за проезд, в КГГА заверяли, что вопрос подорожания стоимости проезда не обсуждался. Хотя и признавали, что транспортникам Киева живется туго в условиях войны.

Справка Finance.ua:

напомним, в Киеве вернули плату за проезд в транспорте с 16 мая;

подорожанием метро в Киеве пугали еще в начале января, когда прогнозировали, что проезд будет стоить 22 грн. Правда, потом от этой идеи на время отказались;

в итоге зимой процесс повышения стоимости проезда остановился. После вторжения армии россии в Украину большинство общественного транспорта было снято с регулярных рейсов, а сам проезд сделали бесплатным;

первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник ранее заявлял, что власти Киева не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте — несмотря на дефицит и подорожание топлива.

— несмотря на дефицит и подорожание топлива. стоит отметить, что с 21 мая проезд подорожал почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда теперь составляет 15 гривен на 90% частных маршруток.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.