В пригородах Киева взлетели цены на проезд в маршрутках — Finance.ua

В пригородах Киева взлетели цены на проезд в маршрутках

Сегодня 10:18 — Личные финансы

В пригородах Киева постепенно восстанавливают транспортное сообщение. Однако на ряде маршрутов уже анонсированы или действуют новые тарифы.

Как пишет «Сегодня» со ссылкой на Ассоциацию перевозчиков Киевской области, уже частично возобновлено движение в сторону столицы, однако пока с очень большим интервалом. Сначала это был час, сейчас — полчаса, говорит глава Ассоциации Алексей Павленко.

«На следующей неделе даже с Иванковского района маршрутки будут потихоньку выезжать на Киев, несмотря на то, что район находился под оккупацией и там есть проблемы с мостами и дорогами», — рассказывает он.

Где подорожал проезд

В частности, проезд от Петропавловской Борщаговки в маршрутке № 903 теперь стоит 19 гривен вместо 13. По селу проехать можно за 10 гривен.

Нововведение ожидаемо не понравилось местным жителям, которые грозятся пересесть на скутеры и велосипеды. Некоторые намерены ходить пешком 7 км до ближайшей станции метро.

В Ассоциации тему подорожания проезда комментируют неохотна, называя такую меру вынужденной.

«В стране идет война... Пассажиропоток отсутствует, нет четкой экономики, нечем ремонтировать автобусы, солярка стала настоящим дефицитом. Как иначе осуществлять перевозки? Мы все сейчас в таких условиях, что нужно выживать...» — возмущается Алексей Павленко.

По его словам, каждый день автобус с Борисполя проезжает 400 километров по маршруту. Для этого ему нужно 60 литров топлива. По нынешним ценам — это 2400 гривен.

Также среди проблем, с которыми сталкиваются перевозчики из-за войны, Павленко выделяет следующие:

уничтожено много подвижного состава, к примеру, в Ирпене сгорел парк новых маршруток;

большое количество осколков на дорогах — многие автобусы уже повредили шины;

нехватка водителей — многие состоят в рядах ВСУ и теробороны;

длительное простаивание на блокпостах вблизи столицы.

«Мы хотим просить власти, чтобы была выделена отдельная полоса для проезда общественного транспорта. Это необходимо для удобного и быстрого проезда блокпостов, где проводится проверка документов. На это тратится очень много времени, поскольку маршрутки стоят в общей очереди. Учитывая потоки автотранспорта, который возвращается в Киев, с этим есть определенные сложности», — отмечает Алексей Павленко.

По его данным, сейчас основными пассажирами являются работники критической инфраструктуры — ремонтники, медики, электрики, сотрудники хлебзаводов.

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