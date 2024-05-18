Дуальная форма обучения: что это такое и дает ли она право на отсрочку — Finance.ua

Дуальная форма обучения: что это такое и дает ли она право на отсрочку Сегодня 17:28 — Личные финансы

Дуальная форма обучения: что это такое и дает ли она право на отсрочку, Фото: Shutterstock

С 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации , предусматривающий в некоторых случаях отсрочку от призыва для студентов. Это также касается учащихся на дуальной форме обучения.

Об этом говорится в законе № 10 449, пишет Телеграф.

В издании отметили, что также могут получить отсрочку те студенты, которые учатся на дневной форме обучения или получают уровень образования выше предыдущего.

Что такое дуальная форма обучения

Дуальная форма обучения предполагает, что теоретический материал студент прорабатывает в учебном заведении с преподавателем, а практическое обучение проходит на производстве.

Дуальное — буквально означает двойное. Простыми словами можно сказать, что по дуальной форме обучения около 50% практики, за пределами учебного заведения, и 50% теоретических знаний.

В Министерстве образования и науки Украины отмечали, что такой подход существенно отличается от практических отработок, поскольку в его основе не только закрепление теории на практике, а именно обучение в условиях производства.

То есть предполагается, что после завершения обучения учащиеся, которые получали образование по дуальной форме, уже знают и умеют работать с техникой, понимают все технологические процессы и имеют опыт взаимодействия с опытными специалистами предприятий.

Распространенная практика заключается в том, что таким ученикам предлагают открытые вакансии на этом же предприятии, поэтому уровень их трудоустройства после обучения достаточно высок.

Дуальная форма обучения в большинстве своем распространена в профессиональных технических колледжах и училищах.

Напомним, возможность отсрочки увеличивает спрос на аспирантуру. В 2023 году на аспирантуру на контракт было зачислено 13 708 человек, из которых 11 246 мужчин в возрасте от 25 лет;

С третьего апреля 2024 г., в условиях военного положения имеют право пересекать государственную границу граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые:

учатся по дневной форме получения образования;

получают степень высшего образования бакалавра ИЛИ магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;

являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Телеграф По материалам:

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