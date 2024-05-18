Украинцы снова могут заказать индивидуальные номерные знаки: сколько это стоит — Finance.ua

Украинцы снова могут заказать индивидуальные номерные знаки: сколько это стоит Сегодня 15:06 — Личные финансы

Украинцы снова могут заказать индивидуальные номерные знаки: сколько это стоит

В Украине возобновлена ​​услуга по получению индивидуальных номерных знаков на транспортные средства.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Услуга была временно приостановлена ​​из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.

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«Теперь популярные среди водителей индивидуальные номерные знаки доступны для заказа. Сервисные центры МВД возобновили эту услугу», — говорится в сообщении.

Как получить индивидуальный номерной знак

Автовладельцы смогут их заказать онлайн в Кабинете водителя

Также можно лично обратиться в любой сервисный центр МВД.

Индивидуальные номерные знаки производятся по заказу владельца. Надпись на них должна быть уникальной и не может повторяться.

Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр.

Надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Сколько стоит услуга

спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей — 204 грн;

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов — 92,4 грн.;

три символа (минимальный заказ) — 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;

графический элемент — 500 грн.

В сообщении указано, что получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение «Новой Почты».

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Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Напомним, в Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса. Этот онлайн инструмент позволит предпринимателям оптимизировать свой рабочий процесс и сэкономить время.

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