Украинцы снова могут заказать индивидуальные номерные знаки: сколько это стоит — Finance.ua

Украинцы снова могут заказать индивидуальные номерные знаки: сколько это стоит
В Украине возобновлена услуга по получению индивидуальных номерных знаков на транспортные средства.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Услуга была временно приостановлена из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.
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«Теперь популярные среди водителей индивидуальные номерные знаки доступны для заказа. Сервисные центры МВД возобновили эту услугу», — говорится в сообщении.
Как получить индивидуальный номерной знак
Автовладельцы смогут их заказать онлайн в Кабинете водителя.
Также можно лично обратиться в любой сервисный центр МВД.
Индивидуальные номерные знаки производятся по заказу владельца. Надпись на них должна быть уникальной и не может повторяться.
Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр.
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Надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.
Сколько стоит услуга
- спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей — 204 грн;
- спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов — 92,4 грн.;
- три символа (минимальный заказ) — 300 грн;
- каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;
- графический элемент — 500 грн.
В сообщении указано, что получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение «Новой Почты».
Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.
Напомним, в Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса. Этот онлайн инструмент позволит предпринимателям оптимизировать свой рабочий процесс и сэкономить время.
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