В Киеве за полгода обустроили 11 кольцевых развязок — Finance.ua

В Киеве за полгода обустроили 11 кольцевых развязок Сегодня 19:26 — Казна и Политика

В Киеве за полгода обустроили 11 кольцевых развязок, Фото: kyivcity.gov.ua

С начала года в столице уже обустроили 11 кольцевых развязок.

«Дорожники продолжают обустраивать кольцевые развязки. Такой тип проезда повышает безопасность и имеет большую пропускную способность», — говорится в сообщении.

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Уже обустроены 11 кольцевых решений: восемь готовы полностью, еще на трех выполнены основные работы и осталось нанести разметку.

В частности, работы завершены на дублере улицы Академика Заболотного, на пересечении улиц Уманской и Генерала Воробьева.

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Продолжаются работы на улице Тепловозной, на улице Зверинецкой, на перекрестке улиц Марка Вовчка и улицы Вербовой, на пересечении улиц Деснянской, Радосинской и Мира.

В общей сложности дорожники работают с 7-ю перекрестками кольцевого движения.

В этом году коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует обустроить 40 кольцевых решений в столице, отметили в КГГА.

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Укрінформ По материалам:

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