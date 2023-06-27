В Киеве за полгода обустроили 11 кольцевых развязок — Finance.ua

В Киеве за полгода обустроили 11 кольцевых развязок
С начала года в столице уже обустроили 11 кольцевых развязок.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Дорожники продолжают обустраивать кольцевые развязки. Такой тип проезда повышает безопасность и имеет большую пропускную способность», — говорится в сообщении.
Уже обустроены 11 кольцевых решений: восемь готовы полностью, еще на трех выполнены основные работы и осталось нанести разметку.
В частности, работы завершены на дублере улицы Академика Заболотного, на пересечении улиц Уманской и Генерала Воробьева.
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Продолжаются работы на улице Тепловозной, на улице Зверинецкой, на перекрестке улиц Марка Вовчка и улицы Вербовой, на пересечении улиц Деснянской, Радосинской и Мира.
В общей сложности дорожники работают с 7-ю перекрестками кольцевого движения.
В этом году коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует обустроить 40 кольцевых решений в столице, отметили в КГГА.
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