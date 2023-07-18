В Киеве выявлен многомиллионный ущерб, причиненный при реконструкции Почтовой площади — Finance.ua

В Киеве выявлен многомиллионный ущерб, причиненный при реконструкции Почтовой площади Сегодня 15:14 — Криминал

Подольская окружная прокуратура города Киева уведомила о подозрении бывшего директора КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе. Заказчиком проектирования и производителем работ определен КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», которое заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

Однако, как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов. Данное строительство велось в нарушение требований земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.

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Как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, подозреваемый, будучи директором КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком земельными участками.

Согласно выводу эксперта, территориальной громаде города Киева причинен ущерб на более 73,6 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование ведется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве.

Отметим, согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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