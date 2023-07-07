Реформа градостроительства: местные власти будут контролировать и проверять застройки в громаде — Finance.ua
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Реформа градостроительства: местные власти будут контролировать и проверять застройки в громаде

Недвижимость
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Реформа градостроительства: местные власти будут контролировать и проверять застройки в громаде
Реформа градостроительства: местные власти будут контролировать и проверять застройки в громаде
Реформа градостроительства в Украине предполагает, что местные власти будут осуществлять мониторинг застройки в громадах, цель которого — выявить самочинные объекты и противодействовать им.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Реформа предлагает похожую на британскую систему, когда разграничиваются функции ОМС на общий мониторинг застройки в громаде и непосредственный контроль за строительством конкретных объектов. ОМС может быть выбран заказчиком строительства в качестве контролирующего органа. Вся застройка в громаде должна быть предметом непрерывного мониторинга со стороны местных властей", — отметила она.
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Отдельно законопроектом № 5655 предусмотрено формирование перечней объектов, обязательных к проверке. Речь идет об объектах, которые по результатам программного анализа в ЕГЭССС (цифровая государственная система в сфере строительства) определены как рискованные, а также те, на которые поступили жалобы от физических и юридических лиц.
«Самочинный объект, не исправляющий нарушения, в конечном итоге переходит под непосредственный контроль ОМС. Также у местного самоуправления наконец-то появляется возможность демонтировать незаконные объекты актом прямого действия — то есть без решения суда», — пояснила она.

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По словам Шуляк, именно местные власти больше всего вовлечены в восстановление громад — это и разработка комплексных программ восстановления, комплексных планов пространственного развития и другой градостроительной документации. Поэтому расширение полномочий ОМС благодаря инструментам эффективного мониторинга и противодействия самочинному строительству как никогда актуально, убеждена нардеп.
По материалам:
РБК-Україна
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