Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты — Finance.ua

Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты
В Украине за время полномасштабной войны в ряде регионов заметно подорожало новое жилье. Так, во Львове и Ивано-Франковске цены выросли более чем на 70%, а в Киеве, Одессе, Днепре — на 40−50%. Стоимость первичного жилья стабилизировалась, но к концу года цены могут вырасти еще на 11%.
По всей стране средние цены на новые квадратные метры также выросли — из-за инфляции и увеличения себестоимости строительства, рассказали эксперты ЛУН портала Минфин.
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В тройке лидеров по самой высокой стоимости квадрата в конце весны-2023 значатся:
- Киев — 46,7 тыс. грн за один квадрат;
- Львов — 45,4 тыс. грн;
- Днепр — 41,7 тыс. грн.
«Сами девелоперы сообщают о значительно более высоких прайсах. Впрочем, отмечают, что стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: региона, локации, класса жилья, инфраструктурного наполнения, степени готовности
и т. д.», — говорится в материале.
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Впрочем, все участники рынка считают, что цены будут расти. Среди причин называют не только постепенное восстановление спроса на жилье, но и удорожание стройматериалов, логистики
и т. д.
«Ценопада ожидать не стоит. Для этого на рынке нет никаких предпосылок. До конца года, думаю, стоимость квадратного метра возрастет на 6−11%», — отметила директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.
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