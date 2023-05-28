Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты — Finance.ua

Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты Сегодня 12:21 — Недвижимость

Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты

В Украине за время полномасштабной войны в ряде регионов заметно подорожало новое жилье. Так, во Львове и Ивано-Франковске цены выросли более чем на 70%, а в Киеве, Одессе, Днепре — на 40−50%. Стоимость первичного жилья стабилизировалась, но к концу года цены могут вырасти еще на 11%.

По всей стране средние цены на новые квадратные метры также выросли — из-за инфляции и увеличения себестоимости строительства, рассказали эксперты ЛУН портала Минфин.

В тройке лидеров по самой высокой стоимости квадрата в конце весны-2023 значатся:

Киев — 46,7 тыс. грн за один квадрат;

Львов — 45,4 тыс. грн;

Днепр — 41,7 тыс. грн.

«Сами девелоперы сообщают о значительно более высоких прайсах. Впрочем, отмечают, что стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: региона, локации, класса жилья, инфраструктурного наполнения, степени готовности и т. д. », — говорится в материале.

Впрочем, все участники рынка считают, что цены будут расти. Среди причин называют не только постепенное восстановление спроса на жилье, но и удорожание стройматериалов, логистики и т. д.

«Ценопада ожидать не стоит. Для этого на рынке нет никаких предпосылок. До конца года, думаю, стоимость квадратного метра возрастет на 6−11%», — отметила директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

Обозреватель По материалам:

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