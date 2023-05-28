Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты

Недвижимость
20
Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты
Застройщики переписали цены на жилье в Украине: сколько стоят новые квадраты
В Украине за время полномасштабной войны в ряде регионов заметно подорожало новое жилье. Так, во Львове и Ивано-Франковске цены выросли более чем на 70%, а в Киеве, Одессе, Днепре — на 40−50%. Стоимость первичного жилья стабилизировалась, но к концу года цены могут вырасти еще на 11%.
По всей стране средние цены на новые квадратные метры также выросли — из-за инфляции и увеличения себестоимости строительства, рассказали эксперты ЛУН портала Минфин.

Читайте также: Квартиры в городах-миллионниках: Киев, Львов, Днепр

В тройке лидеров по самой высокой стоимости квадрата в конце весны-2023 значатся:
  • Киев — 46,7 тыс. грн за один квадрат;
  • Львов — 45,4 тыс. грн;
  • Днепр — 41,7 тыс. грн.
«Сами девелоперы сообщают о значительно более высоких прайсах. Впрочем, отмечают, что стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: региона, локации, класса жилья, инфраструктурного наполнения, степени готовности и т. д.», — говорится в материале.

Читайте также: Квартиры в городах-миллионниках: Одесса, Харьков, Запорожье

Впрочем, все участники рынка считают, что цены будут расти. Среди причин называют не только постепенное восстановление спроса на жилье, но и удорожание стройматериалов, логистики и т. д.
«Ценопада ожидать не стоит. Для этого на рынке нет никаких предпосылок. До конца года, думаю, стоимость квадратного метра возрастет на 6−11%», — отметила директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.