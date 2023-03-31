В Киеве вернут ограничение скорости 80 км/ч на отдельных дорогах: опубликован список улиц — Finance.ua

В Киеве вернут ограничение скорости 80 км/ч на отдельных дорогах: опубликован список улиц Сегодня 07:41 — Личные финансы

В Киеве вернут ограничение скорости 80 км/ч на отдельных дорогах: опубликован список улиц

С 1 апреля в Киеве повысят разрешенный лимит скорости — на некоторых дорогах можно будет легально развивать 80 км/ч. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

«Летняя» редакция Правил дорожного движения будет действовать до 1 ноября. Напомним, что в прошлом году ограничение скорости 80 км/ч в Киеве решили не вводить из-за военного положения, однако теперь в КГГА изменили свое мнение.

Улицы, где разрешена скорость 80 км/ч, отбирала комиссия из представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Патрульной полиции, «Киевавтодора», «Киевпастранса» и Центра организации дорожного движения. Были отобраны дороги с качественным асфальтом, а также отбойниками и подземными переходами.

Где в Киеве можно ехать со скоростью 80 км/ч с 1 апреля 2023 года:

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана от Южного моста до Харьковской пл. (в обратном направлении — от Харьковской пл. до Днепровской Набережной);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Трасса Р-69 (от ул. Богатырская, 26-А до границы Киева, за исключением участка возле светофора).

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Напомним, оплату штрафов за превышение скорости перевели на новые реквизиты. Теперь в каждом регионе Украины для этих целей предусмотрен отдельный банковский счет.

Теперь же штрафы за превышение скорости в Украине будут перечисляться в местные бюджеты, поэтому у каждого региона будет свой отдельный счет. Таким образом деньги останутся на местах, да и обслуживание комплексов автофиксации будут оплачивать из этих средств.

Также отметим, что в приложение «Дія» вернули услугу оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме.

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