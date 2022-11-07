В Киеве установили новые тарифы на парковку: цены — Finance.ua

В Киеве установили новые тарифы на парковку: цены Сегодня 15:47 — Личные финансы

В Киеве установили новые тарифы на парковку: цены

В столице установлены новые тарифы на парковку автомобилей. Об этом сообщили в КГГА.

Тарифы на пользование площадками КП «Киевтранспарксервис» действуют с 7 ноября.

Стоимость парковки за 1 час:

И зона — 35 грн;

ІІ зона — 25 грн;



ІІІ зона — 5 грн.



Абонементный талон на месяц:

І-ІІІ — 5733 грн;

І-ІІ — 5145 грн;



ІІ-ІІІ — 2940 грн;



ІІІ — 882 грн.



Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:

І-ІІІ — 390 грн;

І-ІІ — 350 грн;



ІІ-ІІІ — 250 грн;



ІІІ — 50 грн.



Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:

до часа включительно — 5 грн.;

до 2 часов включительно — 10 грн;



до 12 часов включительно — 11 грн;



до 13 часов включительно — 16 грн;



до 14 часов включительно — 21 грн;



за сутки — 22 грн.



Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении «Киев Цифровой» в разделе «Почасовая парковка».

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