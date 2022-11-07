В Киеве установили новые тарифы на парковку: цены — Finance.ua

В Киеве установили новые тарифы на парковку: цены
В столице установлены новые тарифы на парковку автомобилей. Об этом сообщили в КГГА.
Тарифы на пользование площадками КП «Киевтранспарксервис» действуют с 7 ноября.
Стоимость парковки за 1 час:
- И зона — 35 грн;
- ІІ зона — 25 грн;
- ІІІ зона — 5 грн.
Абонементный талон на месяц:
- І-ІІІ — 5733 грн;
- І-ІІ — 5145 грн;
- ІІ-ІІІ — 2940 грн;
- ІІІ — 882 грн.
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Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:
- І-ІІІ — 390 грн;
- І-ІІ — 350 грн;
- ІІ-ІІІ — 250 грн;
- ІІІ — 50 грн.
Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:
- до часа включительно — 5 грн.;
- до 2 часов включительно — 10 грн;
- до 12 часов включительно — 11 грн;
- до 13 часов включительно — 16 грн;
- до 14 часов включительно — 21 грн;
- за сутки — 22 грн.
Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении «Киев Цифровой» в разделе «Почасовая парковка».
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