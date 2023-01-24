В Киеве сменили счета для уплаты ЕСВ — Finance.ua

В Киеве сменили счета для уплаты ЕСВ Сегодня 14:29 — Казна и Политика

В Киеве сменили счета для уплаты ЕСВ

С 1 февраля 2023 года изменились счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в Киеве.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Киеве.

ЕСВ — это один из обязательных платежей для предпринимателей, например, ФЛП 3-й группы должны платить ЕСВ по фиксированной ставке ежемесячно или ежеквартально.

Налоговая пишет, что с 1 февраля уплата ЕСВ должна производиться на счета 3556, которые открыты на имя Главного управления ГНС в г. Киеве по 201-204 символам отчетности:

Реквизиты счетов по уплате ЕСВ по Киеву с 1 февраля опубликуют на сайте Главного управления ГНС в г. Киеве в разделе «Счета по уплате платежей».

Также их можно будет посмотреть в электронном кабинете налогоплательщика и в онлайн-справочниках (например, в «Таксере»).

Данных об изменении реквизитов для других регионов Украины пока нет. Но после 1 февраля на всякий случай следует проверить реквизиты для ЕСВ, а не автоматически платить по старым.

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