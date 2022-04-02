В Киеве с 4 апреля заработает "Паспортный сервис": какие услуги можно получить — Finance.ua
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В Киеве с 4 апреля заработает "Паспортный сервис": какие услуги можно получить

Вчера 11:42Личные финансы
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В Киеве с 4 апреля заработает "Паспортный сервис": какие услуги можно получитьВ Киеве с 4 апреля заработает "Паспортный сервис": какие услуги можно получить
В Киеве с 4 апреля приступит к работе временный центр оформления и выдачи паспортных документов.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» Наталья Кривицкая.
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Центр приступит к работе с 4 апреля по адресу: г.Киев, ул. Анны Ахматовой, 13-Е.
Обратиться в центр можно за следующими услугами:
  • оформление документов на ID-карту;
  • оформление документов на получение загранпаспорта;
  • получить готовые ID-карты или загранпаспорта, документы на оформление которых подавались в центре «Паспортный сервис» в Киеве и Вишневом до начала войны.
Данная информация касается только тех документов, о готовности которых поступило SMS (сообщения будут отправляться с 01.04.2022г.).
График работы временного центра: ПН-СБ с 10:00 до 17:00.
Телефоны для справок: +38(044)597-87-77; относительно получения готовых документов: 067-447-02-92, 050-472-57-55.

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По материалам: Укрінформ
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