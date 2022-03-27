Пограничники: проставлять отметки о пересечении границы в паспортах не обязательно — Finance.ua

Пограничники: проставлять отметки о пересечении границы в паспортах не обязательно
Проставление в паспортах граждан Украины, ищущих за границей защиты от войны, отметок о пересечении границы не обязательно и проводится по требованию граждан.
Об этом Государственная пограничная служба сообщает в Телеграм.
«Сейчас многие украинцы испытывают проблемы с легализацией за границей из-за невозможности подтвердить факт пересечения границы», — говорится в сообщении.
Пограничники рекомендуют гражданам Украины, которые планируют искать временное убежище за границей, в пунктах пропуска обращаться к сотрудникам Госпогранслужбы по поводу проставления соответствующих отметок.
Справка Finance.ua:
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