Пограничники: проставлять отметки о пересечении границы в паспортах не обязательно — Finance.ua
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Пограничники: проставлять отметки о пересечении границы в паспортах не обязательно

Сегодня 12:14Личные финансы
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Пограничники: проставлять отметки о пересечении границы в паспортах не обязательноПограничники: проставлять отметки о пересечении границы в паспортах не обязательно
Проставление в паспортах граждан Украины, ищущих за границей защиты от войны, отметок о пересечении границы не обязательно и проводится по требованию граждан.
Об этом Государственная пограничная служба сообщает в Телеграм.
«Сейчас многие украинцы испытывают проблемы с легализацией за границей из-за невозможности подтвердить факт пересечения границы», — говорится в сообщении.
Пограничники рекомендуют гражданам Украины, которые планируют искать временное убежище за границей, в пунктах пропуска обращаться к сотрудникам Госпогранслужбы по поводу проставления соответствующих отметок.

Справка Finance.ua:

  • мэр Львова Андрей Садовый анонсировал строительство коттеджных городков для переселенцев. Уже выделены конкретные участки. Также подыскиваются оптимальные варианты, чтобы построить жилье для тех, кто в этом сейчас остро нуждается;
  • правительство компенсирует стоимость коммунальных платежей украинцам, которые приютят у себя беженцев из других городов Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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